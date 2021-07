Incendio in via Ferrari: accertamenti in corso

Continua l'attività dei Vigili del Fuoco nell'appartamento andato a fuoco ieri sera a Campobasso

di L.C.

Continuano anche oggi gli accertamenti dei Vigili del Fuoco nell'appartamento andato a fuoco ieri sera a Campobasso.

I proprietari hanno trascorso la notte in una struttura alberghiera messa a disposizione dal Comune. Fortunatamente quella andata a fuoco non era la loro residenza principale (vivono al primo piano) e sono così riusciti a recuperare i farmaci di cui hanno bisogno, un po' di vestiario per il cambio ed i carica batterie dei propri telefonini.

L'appartamento andato a fuoco è all'ultimo piano. Alla Tgr la proprietaria ieri sera ha riferito che l'incendio potrebbe essere stato innescato da una scintilla partita da una caldaia e che l'impianto non era vecchio. Il rivestimento in legno dell'interno ha immediatamente preso fuoco. Alcuni passanti accorgendosi di quanto stava accadendo hanno allertato i Vigili del Fuoco. Sul posto anche Polizia di Stato, Polizia Municipale ed una ambulanza. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. I proprietari erano fuori casa.

L'intera palazzina è off limits. Le verifiche sulla stabilità della struttura proseguiranno anche nei prossimi giorni così come le attività investigative per capire l'esatta dinamica