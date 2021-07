Incendio a San Martino, le immagini del fuoco

Sembra rientrata la situazione di emergenza a San Martino in Pensilis. L'incendio si era sviluppato nel pomeriggio da sterpaglie. Evacuato un centinaio di persone.

di Matteo Bosco Bortolaso; montaggio di Danilo Sergio

Un paese stravolto da un incendio che ha colpito anche il centro storico quello di San Martino in Pensilis, in Basso Molise.

L'incendio era visibile dalla Bifernina. Una parte del colle su cui sorge il paese è completamente bruciata, terra nera. L'incendio si è sviluppato da alcune sterpaglie ed è arrivato fino alle porte del paese. Almeno tre abitazioni - disabitate - sono state coinvolte dal rogo. Un centinaio di abitanti è stato evacuato. Coinvolta anche una casa famiglia Caritas in cui erano ospitati alcuni anziani.

Il sindaco ha ringraziato i Carabinieri, la Protezione civile, il servizio Sae 112.

La situazione drammatica è rientrata in serata anche grazie alla diminuzione del forte vento che aveva alimentato le fiamme nel pomeriggio. Nelle immagini anche l'intervento dei Canadair.