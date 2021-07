Camioncino dell'immondizia finisce sugli scogli

Il mezzo ha rischiato di ribaltarsi in mare. E' stato recuperato mediante una gru. Tanti i curiosi che si sono avvicinati per fotografarlo. per fortuna, nessun ferito.

Una scena inusuale e che ha destato l'attenzione di bagnanti e passanti. Un camioncino dell'immondizia si è incagliato sugli scogli a Piè di Castello, sul lungomare di Termoli. E' successo intorno alle 10, quando, a due passi dal trabucco, l'operatrice alla guida del mezzo si è accostata sotto le mura del Castello per svuotare i cestini porta-rifiuti, quando il mezzo è andato ad incagliarsi tra gli scogli, rischiando di finire in mare.



Sul posto la Polizia locale e i vigili del fuoco che sono intervenuti per mettere in sicurezza il veicolo e l'area, che, ai fini di sicurezza, è stata transennata. Sul luogo dell'incidente anche la Guardia costiera.