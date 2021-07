Vaccinazioni, in programma almeno 1700 al Cardarelli nei prossimi giorni

Nell'hub dell'ospedale gli adolescenti stanno ricevendo la prima dose. Ma da domani si punterà ai richiami per over 60 con Astrazeneca e Moderna. La variante Delta fa paura. Il tasso di positività in regione allo 0,7%

di Fabrizia Aralla; montaggio di Danilo Sergio