Incendi: doppio fronte a Campomarino lido

Le fiamme interessano la zona a ridosso del litorale tra porto turistico e pineta: evacuate diverse persone

Persone in fuga dalla spiaggia a Campomarino lido a causa di un vasto incendio sviluppatosi a ora di pranzo tra il porticciolo turistico e la pineta. In campo Vigili del fuoco forze dell'ordine e protezione civile che hanno provveduto a mettere in salvo dal mare i villeggianti che si trovavano in alcuni camping. Tre unità navali della Guardia di Finanza (due vedette ed un gommone) a più riprese hanno tratto in salvo decine di persone. Una quarta unità ha assicurato appoggio logistico con il concorso di pattuglie di terra.

A causa dei roghi sono stati fermati alla stazione a Termoli tre treni. L’amministrazione comunale ha allertato le associazioni di protezione civile che sono sul posto per distribuire acqua e fornire assistenza ai viaggiatori. Interrotta la circolazione anche lungo la statale 16 adriatica, con il traffico deviato sulla viabilità interna dalle squadre Anas.