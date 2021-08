Bonus affitti, il 6 settembre scadono i termini per richiederlo

Previsto un contributo fino a 1200 euro per i proprietari di case che accorderanno uno sconto sul canone di affitto del loro inquilino

di Tommaso Cherici, montaggio di Domiziana Mazzella

Campobasso - La pandemia ha portato anche una durissima crisi economica. Da interi settori ancora fermi, come quello delle discoteche, ad altri che solo adesso, pur tra tante limitazioni imposte dal Covid, stanno provando a ripartire.

Il governo Draghi, con il decreto sostegni bis a fine luglio ha stanziato altri 40 milioni per le attività costrette a chiudere a causa delle limitazioni covid, ma una serie di sgravi e dilazioni hanno interessato anche i cittadini:

- i termini per le rate da pagare all'Agenzia delle entrate in scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio 2021 sono slittate al 30 novembre 2021

- spostata ancora in avanti la sospensione delle cartelle esattoriali, dal 30 giugno al 31 agosto.



Ci sono poi i bonus, come quello previsto per la rottamazione dell'auto e l'acquisto di un modello green che sarà richiedibile da settembre, o quello per gli affitti delle attività commerciali, per le quali il decreto sostegni bis ha previsto ulteriori crediti di imposta.

Ma c'è anche un bonus, approvato lo scorso dicembre dal governo Conte, relativo ai contratti di locazione privata e per il quale si avvicina la scadenza.