Ancora un pareggio per i lupi contro la Juve Stabia

Nella seconda amichevole in quattro giorni il Campobasso non sfigura. Segna Tonucci per le vespe pareggia Rossetti che po fornisce l'assist a Candellori per il 2-1. Nel recupero ancora Tonucci di testa fissa il punteggio sul 2-2. Soddisfatto Cudini