Incendio a Guglionesi, chiusa la Bifernina

Altra giornata difficile in Basso Molise, traffico deviato

Non si ferma l'emergenza incendi in regione.

Altra giornata critica in Basso Molise.

A causa di un incendio all'altezza del bivio di Guglionesi, è stata temporaneamente chiusa la Bifernina.



Il traffico in direzione Termoli è stato deviato verso Larino.

Sul posto sono al lavoro i Vigili del Fuoco.