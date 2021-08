Ancora fiamme in basso Molise

Nel video si vede il fuoco che minaccia le auto di un parcheggio nei pressi della Torretta sul Lungomare Nord di Termoli

Continua a bruciare il Basso Molise. In un'altra giornata critica, un incendio e' divampato in tarda mattinata nell'area del Lungomare Nord di Termoli, zona la Torretta, vicino a un parcheggio e non lontano dalla spiaggia. Paura tra i bagnanti. Nel primo pomeriggio le fiamme hanno lambito anche la ferrovia, causando ritardi di alcuni treni fino a un'ora.



Altri roghi sono divampati nel territorio di Guglionesi e San Martino in Pensilis. Un incendio tuttora in corso in area di Campomarino, Contrada Buccaro: cinque le squadre dei vigili del fuoco in azione per cercare di evitare che si avvicini alle abitazioni.