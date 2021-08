Campobasso, ordinanza contro gli incendi. Gravina: "rischio zero non c'è"

Anche a Campobasso si lavora per ridurre i rischi di roghi. Firmata un'ordinanza che vieta di accendere fuochi nelle aree pubbliche

di Tommaso Cherici, montaggio di Eliseo Belnudo

Campobasso - Alla luce dell'emergenza incendi che ha colpito la Regione, il Comune di Campobasso cerca di prevenire i roghi, emanando un'ordinanza, la numero 23.

Condizioni climatiche, come l'anticiclone africano, sono particolarmente favorevoli alla propagazione delle fiamme, così come le condizioni di abbandono e incuria di alcuni terreni. Così, si legge nell'ordinanza, si rende particolarmente necessario provvedere anche da parte dei privati alla rimozione di vegetazione, sterpaglie e rovi, soprattutto in prossimità di strade.

E in particolare il Comune di Campobasso ordina:



- ai proprietari di fondi confinanti, di rimuovere le sterpaglie o la vegetazione per una fascia di lunghezza non inferiore a 10 metri;

- ai proprietari, conduttori, di effettuare interventi di pulizia della vegetazione infestante

- ai titolari di serbatoi fissi di Gpl, gasolio o altri carburanti, l'obbligo di mantenere sgombra l'area di deposito per un raggio di almeno 5 metri.



Fino al 30 settembre 2021 è vietato: bruciare stoppie ed erbe, accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o ad alimentazione elettrica, così come non è possibile compiere azioni che possano generare fiamme.



In caso di mancato rispetto dell'ordinanza e della normativa vigente in materia di prevenzione incendi, sono previste sanzioni a seconda dei casi che vanno dai 148 euro, fino a oltre 10.000 euro.