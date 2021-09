Gemelli Molise, il dossier sul tavolo di Toma

Nei prossimi giorni riprende l'interlocuzione con la Fondazione Gemelli, azionista di riferimento. Il presidente non esclude ancora il possibile passaggio in mano pubblica. Eppure va a conclusione la trattativa di Petracca per il 90% delle quote

di Domenico Lusi; montaggio di Danilo Sergio