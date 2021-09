Maria Centracchio incontra i ragazzi delle scuole di Isernia

Tra le tappe della medaglia di bronzo olimpica di judo anche la sua ex scuola, l'Isis Cuoco-Manuppella, in cui si è diplomata a pieni voti

Una mattinata dedicata ai più giovani per avvicinarli allo sport e raccontare la sua splendida esperienza nella competizione a cinque cerchi. Maria Centracchio, la judoka molisana medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo incontra oggi gli alunni di alcune scuole di Isernia.

A partire da quelli dell’Isis Majorana-Fascitelli, per poi spostarsi all’Isis Fermi-Mattei e infine fare ritorno nella sua scuola: l’Isis Cuoco-Manuppella dove si è diplomata a pieni voti, frequentando il Liceo delle Scienze Sociali (oggi Les). Momenti emozionanti di cui l’olimpionica è chiamata a parlare con gli studenti e i suoi ex docenti che l'hanno seguita con entusiasmo nelle gare di Tokyo.

Al centro della "missione" dell'atleta delle Fiamme Oro, la promozione della cultura dello sport tra i ragazzi.