Trentini alla scoperta del Molise

Proseguono gli arrivi di turisti per conoscere la nostra Regione

di di Marco Scoteroni immagini Celeste Barbato montaggio Luca Siravo

Metti una settimana in Molise a fine estate.

Metti un a trentina di visitatori del Trentino Alto-Adige alla scoperta di una Regione ,mai come in questo periodo, alla ribalta nazionale.

Le testimonianze di chi non nasconde giĆ la nostalgia di dover ripartire verso la propria regione,pur considerata all'avanguardia per il Turismo ambientale e naturalistico...