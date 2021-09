Un viaggio impossibile

Arianna, studentessa universitaria in carrozzina, lancia una petizione per chiedere il rispetto del diritto alla mobilità

Avevamo già incontrato Arianna a giugno. Si muoveva in carrozzina tra auto che sfrecciavano, buche e marciapiedi troppo stretti. "Non è cambiato nulla", ci ha scritto spiegando perchè ha lanciato una petizione on line. Siamo tornati al terminal bus della città capoluogo di regione per capire la situazione