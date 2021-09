Green pass, da oggi la fase due che coinvolge trasporti e scuola

Necessaria la certificazione verde per salire su trasporti a lunga percorrenza. Obbligo anche nelle scuole

di Laura Calfapietra, montaggio di Serena Santella

Campobasso - Scatta la fase due del green pass. Da oggi andrà esibito per salire su treni e bus a lunga percorrenza, aerei e navi. Sono invece esclusi i trasporti pubblici locali, dove si potrà salire solo se muniti di mascherina e fino a una capienza dell'80%. Obbligo di green pass per i docenti e, nelle università, anche per gli studenti. Oggi riparte la scuola anche se solo per le attività amministrative e per le attività ordinarie e di rafforzamento degli apprendimenti. Mentre per le lezioni vere e proprie bisognerà attendere il 15 settembre