Violenti nubifragi sul Molise

Nel pomeriggio pioggia, fulmini e forte vento hanno colpito il capoluogo. Caduta la copertura di un tetto lungo via Mazzini. Problemi alla circolazione anche in zona San Lazzaro a Isernia

Nel pomeriggio, violenti temporali si sono abbattuti su diverse zone della regione.

Una pioggia mista a forti raffiche di vento e a nuvole basse ha ridotto la visibilità.

Numerosi i fulmini che hanno colpito in particolare le zone interne.

Tragedia sfiorata lungo via Mazzini, una delle principali arterie di Campobasso, dove il forte vento ha fatto cadere in strada la copertura di un tetto. La grossa guaina ha danneggiato un'auto e bloccato a lungo la circolazione. Nessun danno alle persone per fortuna.

I vigili del fuoco sono intervenuti anche a Isernia per rimuovere una grossa quercia caduta sulla Statale 17, in zona San Lazzaro. La circolazione è stata temporaneamente interrotta.