Accolti in Molise i 64 profughi afghani, dislocati in diversi centri

Sono per lo più famiglie con bambini dislocate fra Termoli, alla Misericordia, Campobasso e Isernia, al Cat di Roccaravindola. Le 64 persone hanno già concluso il periodo di quarantena nel centro di accoglienza di Avezzano, in Abruzzo

di Doriana Leonardo, montaggio di Domiziana Mazzella

Campobasso - Sono arrivati ieri in tarda serata sui pullman dell'esercito, i 64 profughi afgani assegnati al Molise. Sono in 64, si tratta per lo più di famiglie con bambini. Ma ci sono anche dei minori non accompagnati. E tanta è stata l'emozione. Negli occhi dei più piccoli e in chi li accoglie.

La Polizia di Stato ha regalato quaderni, matite e temperini, come forma di augurio ai bambini, per far sentire loro il calore molisano.

Massima è l'attenzione rivolta proprio ai minori.

Alcuni sono arrivati con la propria famiglia, altri non sono accompagnati. E' il caso di 11 ragazzi, fra i 6 e i 15 anni che hanno trovato ospitalità in un alloggio a Monteroduni, nella frazione di Sant'Eusanio. Di loro si sta occupando una società che opera nel settore dell'accoglienza diffusa.

E poi ci sono sette persone portate a Termoli, alla Misericordia. Fra di loro due minori.

"Sono arrivati molto tardi ieri sera - fanno sapere i volontari - oltre le 21:30. Hanno cenato e fatto una doccia. Poi finalmente a letto. Avremo modo nelle prossime ore di conoscerli - dicono - dopo che avranno fatto le visite mediche".

Sono ancora in isolamento, nonostante la quarantena svolta in Abruzzo, nel centro di accoglienza di Avezzano, e dovranno essere sottoposti ancora una volta a tamponi anticovid, per scongiurare ogni pericolo d'infezione.

E poi potranno prendere avvio i percorsi di integrazione, con l'aiuto dei mediatori culturali e di tutte le figure necessarie.

Altre 19 persone, famiglie con bambini, sono state dislocate al Cat di Roccaravindola, nel Comune di Montaquila. Accolte con palloncini colorati.

Per garantire la privacy di queste persone che hanno vissuto tanto dolore c'è grande riserbo da parte degli Enti e della Prefettura. Ma la macchina dell'accoglienza si è messa in moto da tempo e nelle prossime ore saranno definite altre questioni relative all'organizzazione. Come l'utilizzo degli alloggi messi a disposizione dal Comune di Macchiagodena.

Intanto, nella serata di ieri sono arrivate anche altre persone a Campobasso e Bojano, migranti assegnati al Molise provenienti dai centri di accoglienza di Lampedusa e Agrigento, che fuggono da altri contesti, dalla Siria o dall'Egitto.