Appello di Cittadinanzattiva:"Diabetologia pediatrica non deve chiudere"

Il Centro di Diabetologia Pediatrica dell'Ospedale Cardarelli di Campobasso è l'unico rifermento regionale per la cura di questa patologia

di Marco Scoteroni, montaggio di Luca De Marco

Un appello affinchè non chiuda il Centro di Diabetologia Pediatrica, dell'Ospedale Cardarelli di Campobasso, unico rifermento regionale per la cura di questa patologia che incide notevolmente sul percorso di cura e sulla qualità di vita

di bambini e bambine .

A lanciarlo Cittadinazattiva Molise, che ricorda quanto tra le malattie croniche il diabete sia considerato una delle 3 emergenze sanitarie mondiali, e nella nostra Regione, il diabete soprattutto in età pediatrica sia in forte crescita