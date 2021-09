Ruote storiche lungo il Molise

Torna dopo due anni la manifestazione per appassionati di auto d'epoca

di di Marco Scoteroni montaggio Domiziana Mazzella

"Ruote nella storia" : appuntamento sentito per gli appassionati di auto d'epoca, che si sono dati appuntamento nel centro di Campobasso.

Promosso dall'automobile club del molise, il raduno, partito dal capoluogo,con il saluto del sindaco Gravina, si è snodato lunghi strade e borghi suggestivi del Molise...

Il programma prevedeva anche il passaggio dalla Basilica di Castelpetroso , al Castello di Vastogirardi per una visita guidata insieme alla degustazioni di prodotti locali ed arrivo a Staffoli per il pranzo e la premiazione.