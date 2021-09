Singolare salvataggio dei Vigili del fuoco di Isernia

Recuperati due piccioni che erano rimasti incastrati in una canna fumaria

Un intervento decisivo per salvare una coppia di piccioni selvatici bloccati in una canna fumaria. I Vigili del fuoco di Isernia sono intervenuti con una squadra all'interno di una abitazione dove i due volatili erano riusciti a infilarsi nella canna fumaria del camino, ma erano poi rimasti bloccati. Gli animali sono stati recuperati e rimessi in libertà.