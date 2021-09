Lavori sulla Provinciale Bosco

Completati i lavori di rifacimento della strada Provinciale che collega Larino alla Bifernina

di Marco Scoteroni montaggio Luca De Marco

Una strada particolarmente frequentata dalla popolazione frentana che si dirige verso la costa.

Parliamo della strada provinciale Bosco, lunga circa 11 chilometri, che collega il comprensorio di Larino con la Bifernina.

Attesi da tempo, sono stati completati i lavori di rifacimento di questo tratto stradale, grazie ai fondi Ministeriali previsti dal decreto 49 del 2018. Per la programmazione di questo intervento, sono stati destinati circa 250 mila euro, con la Provincia che ha realizzato i lavori .

Opere necessarie per risolvere le difficoltà legate alla percorribilità dell'arteria provinciale, con interventi che hanno interessato in particolare quei tratti che in maniera diffusa presentavano deformazioni e fessurazioni che ne rendevano pericoloso il transito.

A darne notizia il sindaco Puchetti, che ha comunicato in merito all'azione della sua amministrazione, che ha avuto il compito di seguire l'iter che ha portato nei mesi scorsi gli uffici della Provincia ad approvare il progetto esecutivo relativo ai 250 mila euro, fino all'aggiudicazione dei lavori e alla loro realizzazione.