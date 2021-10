Pericolo cinghiali sulle strade

Automobilisti preoccupati per un fenomeno in costante crescita

Cinghiali sulle strade, nelle campagne e in città: non si tratta più di avvistamenti ma di una presenza quotidiana. Gli ultimi casi sulla variante della Bifernina all'altezza di Lupara, dove nel giro di pochi giorni due animali sono stati investiti dalle auto con gravi danni ai mezzi e tanta paura per i conducenti. Si discute dell'emergenza: servono più abbattimenti selettivi e politiche di riduzione del danno, secondo agricoltori e automobilisti.Le statistiche in Molise parlano di circa 8 cinghiali per chilometro quadrato, un dato nettamente più alto rispetto a quello, ritenuto sostenibile, di massimo un cinghiale al chilometro quadrato.