A Campobasso il Padel Tournament 2021

Il gioco del Padel continua a conquistare appassionati di tutte le età. Molti i tornei che si sono giocati quest'estate sia al chiuso che all'aperto. Sui campi dello Sporting Club di Campobasso da ieri è in corso il primo Amaranto Padel Tournament 2021 che vede in competizione 56 giocatori suddivisi in 28 squadre provenienti anche da fuori regione. La manifestazione patrocinata dal Comune si concluderà stasera con una cena che servirà a raccogliere fondi da devolvere a 5 associazioni che operano in vari settori: cultura, ambiente, sport e solidarietà.