Ricordo delle vittime del terremoto

Un minuto di silenzio e di partecipazione al dolore

In occasione della Giornata della memoria dedicata al sisma del 2002, il Consiglio regionale si è riunito oggi a Campobasso in seduta solenne osservando un minuto di silenzio e raccoglimento in ricordo delle vittime del terremoto.

Aprendo i lavori il presidente Micone ha sottolineato che questa ricorrenza "impegna tutti, organo esecutivo e legislativo, maggioranza e minoranze, a riflettere ed approfondire le problematiche generate dall’evento che si verificò nella cosiddetta area del “cratere sismico” quel tragico 31 ottobre del 2002, e che sconvolse l’intera regione".