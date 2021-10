Il giorno speciale di Valeria: la giovane termolese è Alfiere del Lavoro

Ricevuta al Quirinale dal Presidente Mattarella per la consegna dell'onorificenza. Diplomatasi a pieni voti, è al secondo anno di medicina

Per Valeria Antonella Di Teodoro non è stato un giorno come tutti gli altri. La giovane termolese è Alfiere del Lavoro: a consegnare l'onorificenza nella sala dei Corazzieri del Quirinale direttamente il Presidente della Repubblica Mattarella



Valeria si è diplomata al liceo scientifico Alfano di Termoli con cento e lode nel 2019. Prima di lei anche sua sorella maggiore si è diplomata con lo stesso voto presso il liceo classico dello stesso istituto. È iscritta al secondo anno di medicina al san Raffaele di Milano, è appassionata di corsa campestre



È una grande emozione, ha raccontato Valeria a caldo. Una gioia che ripaga dei tanti sacrifici affrontati e sopportati anche grazie al sostegno dei suoi genitori. E, al contempo, un’esperienza che le ha permesso di conoscere persone straordinarie.