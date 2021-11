Spettacolo al Nuovo Romagnoli, 4-4 tra Campobasso e Catania

Ancora una volta i lupi mancano l'appuntamento con la vittoria in casa. Il Catania passa subito in vantaggio, il Campobasso la ribalta e va sul 3-1, poi rischia di perderla ma nel finale Tenkorang riacciuffa il pareggio con i siciliani in 10