Il ritorno della Su e Giù

Migliaia di partecipanti alla Su e Giù, un ritorno alla vita dopo la sospensione per la pandemia. Obbligo di mascherina alla partenza e nei momenti di maggiore assembramento

Giovani, anziani, intere famiglie e anche gli amici a quattro zampe tra le migliaia di partecipanti alla gara non competitiva: otto chilometri tra salite e discese. Rigorosamente con mascherina i primi 500 metri del percorso e l'arrivo in piazza Municipio. A tagliare per primi il traguardo, per le donne Letizia Di Lisa del Gruppo sportivo Virtus, organizzatore della manifestazione, e per gli uomini Daniele Conte, molisano ma tesserato per la podistica Castelfranchese, società della provincia di Pisa.