Il racconto del vero sacerdote truffato da un finto prete

Abbiamo incontrato la vittima di "Don Freddy" che già avrebbe messo a segno truffe in tutta Italia per circa 100 mila euro

di Laura Calfapietra montaggio di Piero Manocchio

Ecco come un finto prete ha truffato un vero sacerdote. Il racconto della vittima per mettere in guardia chi potrebbe caderci ancora. Intanto proseguono le indagini dei Carabinieri di Bojano. Una indagine articolata perchè si pensa che ci siano più persone truffate di quelle fin'ora emerse