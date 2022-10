Speciale Giornate Fai di Primavera 2022, la maratona Tgr nell'Italia più bella

Dall'anima pulsante e rappresentativa, dal cuore dell'Università degli Studi di Torino, il Rettorato, è andata in onda la maratona TGR dedicata alle Giornate di Primavera del Fai.

Un lungo racconto che ci ha portato nell'Italia più bella, nell'Italia del Fondo per l'Ambiente italiano. Su e giù per la Penisola senza dimenticare però il contesto internazionale in cui l'evento si tiene: la guerra in Ucraina.

Un viaggio che ha visto protagoniste, tra le altre, Trieste e Assisi, Parma e Milano, Montecassiano e Venezia… E ancora Roma, con l'Accademia dei Lincei, e Napoli, con l'Orto Botanico.