Il centrosinistra strappa al centrodestra Omegna ma perde a Savigliano

A Chivasso, unica città del torinese che è andata al secondo turno, il candidato del centrosinistra Claudio Castello con il 53,77% delle preferenze esponente di una coalizione di cui fanno parte Pd, Sinistra ecologista e due liste civiche batte Marta Clara, alla guida di una coalizione composta da Fdi, Lega, Forza Italia e due liste civiche, ferma al 46,23%.

Il centrosinistra si era diviso al primo turno, con la candidatura di Claudia Buo (sostenuta da due liste di area progressista), ma al ballottaggio ha comunque avuto la meglio il candidato dem.

A Omegna il candidato del centrosinistra Alberto Soressi (pd, sinistra comune, omegna riparte) vince sul sindaco uscente Paolo Marchioni (Lega, Fdi, Forza Italia, Uniti Omegna Cresce, Il popolo della famiglia) per 161 voti.

A Savigliano l'unica sconfitta dei democratici in questa tornata elettorale. Con il 64,97% dei voti vince l'ex Movimento 5 stelle Antonello Portera, alla guida di una coalizione di quattro liste civiche (nuova civica, progetto per Savigliano, amici di Savigliano, noi x Savigliano).

Il centrosinistra diviso tra il sindaco uscente Giulio Ambroggio, candidato da solo, si ferma al 35,03 ottenuto da Gianfranco Saglione (Pd, Savigliano domani, Impegno per Savigliano, Innovazione per Savigliano).

Ad Acqui Terme invece il primo cittadino uscente Lorenzo Lucchini, ex m5s alla guida di due liste civiche, si è fermato al 37,62%, battuto da Danilo Rapetti, già sindaco in passato, che ha ottenuto il 62,38% dei voti grazie a una coalizione civica di area centrodestra. Qui la Lega e Fdi puntavano su un'altra candidata, franca roso, uscita però sconfitta al primo turno.