Torino protagonista per la festa europea della musica

Tanti gli eventi in programma per la festa della musica anche in Piemonte.

Tra gli enti coinvolti anche i musei reali di Torino. 10.000mq di area eventi con 5 punti musica dove si esibiranno più di 10 artisti della scena locale, dalla musica elettronica a quella classica, passando per jazz e sperimentazioni sonore.

Durante la serata sarà possibile visitare gli Appartamenti Reali, l'Armeria Reale, la Galleria Sabauda, la Cappella della Sacra Sindone e il Museo d'Antichità con la Galleria Archeologica e il Teatro Romano.

Dal 20 al 22 giugno 2022 Torino ospita anche il convegno internazionale Il Clavicembalo ben temperato 300 anni dopo. tre giorni di interventi e lezioni con 15 studiosi da tutto il mondo. Uno degli eventi di punta delle celebrazioni per il tricentenario di questa pietra miliare, tra le più rappresentative di J. S. Bach, organizzato da JSBach.it – Società Bachiana Italiana, in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e la Biblioteca civica musicale Andrea Della Corte. Con la Media Partnership di Rai Radio 3.

Ad inaugurare l'evento, il concerto Eine Mannigfaltigkeit in den Schattierungen des Tons. Una passeggiata nel Clavicembalo ben temperato al Collegio San Giuseppe di Torino. Protagonista Matteo Messori, tra i massimi interpreti italiani della musica di Bach.

Eventi anche a VIlla della Regina e a Caselle Torinese. Il programma e tutte le informazioni sul sito della festa della musica .