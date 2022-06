A Isola Sant'Antonio trovato corpo carbonizzato in un'auto

Potrebbe essere di una donna di cui si erano perse le tracce da più di 24 ore il corpo trovato carbonizzato in una zona boschiva impervia a Isola Sant'Antonio, in provincia di Alessandria.

I carabinieri del comando provinciale alessandrino hanno ritrovato il cadavere in un'auto.

Il corpo era sul sedile posteriore di un’auto ed è bruciato probabilmente durante l’incendio che ieri ha colpito la zona e che a primo acchito sembrava non aver fatto vittime. Sembrava una normale operazione ma in quel campo i pompieri hanno trovato la carcassa di una Peugeot bruciata.

L'auto appartiene a una donna di Sale. Le indagini, continuate per tutta la notte, sono tuttora in corso. Restano in piedi tutte le ipotesi e sono in corso indagini da parte dell'autorità giudiziaria.