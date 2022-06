Abiti contraffatti ed elettronica, 5 milioni di prodotti sequestrati

Maxi operazione della Guardia di Finanza di Torino contro contraffazione e falso Made in Italy. Sequestrati tra Novara e Milano più di 5 milioni di articoli di elettronica spacciati per prodotti in Italia ma in realtà importati dalla Cina. E circa 51mila capi d'abbigliamento venduti come seta e invece di acrilico. Ed etichettati con marchi di lusso.

I potenziali proventi - Sul mercato, gli abiti avrebbero potuto fruttare oltre un milione di euro. 28 milioni di euro, invece, i potenziali proventi dalla vendita degli accessori per telefonia. Due imprenditori sono stati denunciati per frode in commercio e altri reati.

L’intervento della Guardia di Finanza torinese si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione delle condotte commerciali ingannevoli riguardanti, in particolare, la vendita di beni con false indicazioni di provenienza, volte alla tutela, al contempo, dei “Distretti industriali”, che da tempo rappresenta uno dei principali obiettivi strategici di polizia economico-finanziaria perseguiti del Corpo.