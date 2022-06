Ad Alessandria la rincorsa del Sindaco

Dai tre capoluoghi di provincia piemontesi al voto, in questo primo turno esce il nome di un solo sindaco. Ed è un bis.

ALESSANDRIA AL BALLOTTAGGIO - Servirà il secondo turno, invece, per capire se Gianfranco Cuttica di Revigliasco , centrodestra, continuerà o meno a indossare la fascia tricolore. Scheda dopo scheda, con lo sfidante Giorgio Angelo Abonante , centrosinistra, è un testa a testa con sorpassi e controsorpassi. Ma entrambi sono ben lontani da quel 50% più uno che garantirebbe l'elezione al primo turno.

CUNEO, SI VA AL SECONDO TURNO - Servirà il ballottaggio anche a Cuneo. La candidata del centrosinistra Patrizia Manassero, vice del sindaco uscente Federico Borgna, ha solo sfiorato il 50% più uno dei voti. Il 26 giugno dovrà vedersela con il candidato del centrodestra, Franco Civallero.

Delusione in casa Movimento 5 Stelle. La candidata Silvia Maria Cina non entrerà in Consiglio comunale.

