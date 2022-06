Al Regio Opera Festival arriva la Carmen di Bizet in versione breve

La seduzione della Carmen di George Bizet, protagonista del nuovo appuntamento della stagione estiva del teatro Regio di Torino al cortile del palazzo dell'Arsenale.

La Carmen dell'edizione estiva del Regio, diretta dal giovanissimo regista Paolo Vettori (classe 1989) con Sesto Quatrini, direttore d'orchestra, è ambientata nel 1920 e prevede un viaggio temporale per lo stesso Bizet. Ignaro di trovarsi nella sua opera, il compositore si aggira in scena e racconta al pubblico non solo la vicenda ma anche la storia di come è nato il suo lavoro.

Per rendere possibile questo adattamento è stato necessario il taglio di qualche scena, da qui anche la riduzione dello spettacolo a 2 ore e 20.

Adattamento e testi di Sebastian F. Schwarz

Edizione in lingua originale francese, testi narrati in italiano

Sesto Quatrini direttore d'orchestra

Paolo Vettori regia

Claudia Boasso scene

Laura Viglione costumi

Lorenzo Maletto luci

Andrea Secchi maestro del coro

Orchestra e Coro Teatro Regio Torino

Nuovo allestimento Teatro Regio Torino

Opéra-comique in quattro atti

Musica di Georges Bizet

Libretto di Henri Meilhac and Ludovic Halévy

tratto dall’omonima novella di Prosper Mérimée

Prima rappresentazione assoluta:Opéra-Comique, Parigi, 03/03/1875

Sopratitoli in italiano/francese