Liberi tutti all'Alessandria calcio

Tutti liberi i giocatori sotto contratto dell''Alessandria calcio, appena retrocessa in serie C. Lo ha comunicato oggi il presidente Luca Di Masi, che ribadisce l'intenzione di vendere la società. "L'indice di liquidità è a posto, tutto è in regola, sto sondando alcune piste - dice in conferenza Di Masi - le altre si sono arenate per assenza di garanzie economiche buone per poter andare avanti. Di certo, dopo 10 anni per me è tempo di lasciare spazio ad altri per fare come o meglio di me".

I giocatori sotto contratto sono tutti liberi di trovare altra sistemazione, così come l'allenatore Moreno Longo e la squadra giocherà in C con il settore giovanile ed eventuali prestiti. "Non ho obiettivi sportivi - precisa Di Masi - Il piano A è la cessione a chi sappia far scrivere altre pagine di storia come in questi ultimi 10 anni, con l'entusiasmo che ho avuto io quando sono arrivato e l'Alessandria valeva zero. Il progetto squadra è secondario, consapevole che i tifosi, tanti o pochi, comunque ci seguirebbero"