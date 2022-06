Allegri denuncia l'ex compagna: "Spesi per sé i soldi per il bimbo"

L'ex compagna dell'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, Claudia Ughi, è accusata di appropriazione indebita e violazione degli obblighi familiari e il 5 luglio comparirà in aula, a Palazzo di Giustizia 'Bruno Caccia' di Torino, per l'udienza preliminare. A querelare la donna è stato proprio il mister, rappresentato dall'avvocato Pietro Gaetano Nacci Manara, che sostiene che Ughi abbia utilizzato per sé e per pagare le rette universitarie di sua figlia il denaro destinato al mantenimento del figlio 11enne dei due. Claudia Ughi, difesa dall'avvocato Davide Steccanella e dall'avvocato Paolo Davico Bonino, respinge ogni accusa, mentre il fascicolo è finito sul tavolo del pubblico ministero Davide Pretti che, dopo la querela, ha coordinato le indagini della guardia di finanza.