Allerta gialla in Piemonte

Allerta gialla per temporali in tutto il Piemonte. Ci sono - spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - "condizioni di diffusa e marcata instabilità" tra questa sera e domani. Previsti "temporali sparsi associati a grandine e raffiche di vento", dapprima "a ridosso dei rilievi alpini, sulle zone nordoccidentali, in successivo spostamento e intensificazione nel corso della mattinata di martedì sulle pianure centro-settentrionali, con picchi localmente forti o molto forti.

Dal pomeriggio di martedì i fenomeni intensi si estenderanno anche al settore sudorientale, mentre è attesa una diminuzione sulle Alpi occidentali". Da mercoledì la debole rimonta dell'alta pressione riporterà tempo stabile e soleggiato sul Piemonte.