Askatasuna, chiusa l'inchiesta. Contestata l'associazione sovversiva

La Procura di Torino ha chiuso un'indagine sul centro sociale Askatasuna, di area autonoma , dove si contesta l'associazione sovversiva. Questa ipotesi di

reato è contestata a 16 persone su un totale di 28 indagati. Per l'associazione sovversiva i pubblici ministeri avevano chiesto sette arresti, che però non erano stati concessi dal Gip. Quindi avevano fatto ricorso al Tribunale del riesame, il cui responso non è ancora stato depositato. Nel dossier preparato dalla procura compaiono i tentativi di egemonizzare il movimento No Tav della Valle di Susa, di infiltrarsi tra gli ambientalisti di Fridays for Future, di aiutare i migranti affinchè aderiscano alle iniziative del gruppo.