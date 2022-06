Francesco Bagnaia ha conquistato la pole position nel Gp di Germania per la classe MotoGp. Il pilota della Ducati ha girato in 1'19"931 precedendo Fabio Quartararo con la Yamaha per sette centesimi. Completa la prima fila il francese Johann Zarco con la Ducati Pramac. Per Bagnaia si tratta della nona pole position nella classe regina, la terza in nel 2022.