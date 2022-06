Bagnaia in pole ad Assen

Partirà dalla pole position Francesco “Pecco” Bagnaia. Sul circuito di Assen, in Olanda, il pilota torinese è stato il più veloce di tutti nella sessione di prove della MotoGp: in sella alla sua Ducati GP 22, ha staccato un giro da brividi fermando il cronometro sull'1’31”504, migliorando così il record della pista detenuto da Vinales. Dietro di lui la Yamaha del francese Fabio Quartararo e all'altra Ducati guidata dallo spagnolo Jorge Martin.

Per Bagnaia si tratta della quarta pole stagionale, la decima in carriera. L'obiettivo ora è andare altrettanto forte in gara: "Ormai abbiamo dimostrato di sapere essere veloci il sabato, ma a noi interessa esserlo la domenica" lo applaude il D.G. Generale, che però si aspetta la prova di riscatto più importante.