Benemerenza in sala rossa al carabiniere che aveva sventato una rapina a novembre scorso

“Chi si arruola nei carabinieri lo fa per passione, ho solo fatto quello che fa un carabiniere, il mio dovere”. Sono queste le parole pronunciate in sala rossa dal brigadiere dei carabinieri Maurizio Sabbatino davanti al sindaco Lo Russo. Il militare a novembre del 2021 era intervenuto per sventare una rapina ferendosi gravemente. "L'ho fatto senza pensarci, non ho alcun ripensamento - ha detto - e la gente, sono sicuro, ci vuole bene perché sa che c'è sempre qualcuno che la difende".

Sabbatino ha ricevuto dal sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, la benemerenza civica. Quel giorno, fuori servizio e disarmato, aveva sventato una rapina in una farmacia restando gravemente ferito.

Alla cerimonia è intervenuto anche il comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, generale Aldo Iacobelli, che ha osservato: "oggi festeggiamo il coraggio di un nostro figlio che ha messo in campo il compito affidatogli, garantire la sicurezza. Il brigadiere Sabbatino è una persona semplice, utile, altruista e generosa, un eroe dei nostri giorni che ha sommato la capacità operativa allo sensibilità per contribuire alla sicurezza sociale".