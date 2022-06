Biella, sei avvisi di garanzia tra titolari e dipendenti di un impianto di smaltimento rifiuti

Avevano impiegato rifiuti edili per la realizzazione di una strada forestale. Per sei persone tra i totolari e i dipendenti di un impianto di smaltimento dei rifiuti sono scattati altrettanti avvisi di garanzia. L'ipotesi di reato è quella di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. A scoprirli i carabinieri del gruppo forestale di Biella coadiuvati da militari provenienti dalle province di Vercelli, Cuneo e Torino. I militari hanno dato esecuzione a cinque decreti di perquisizione e sequestro delegati dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Torino.

L'attività d'indagine è scaturita dall'attenzione dei militari della stazione dei carabinieri forestali di Sordevolo che hanno individuato l'anomala presenza di rifiuti edili impiegati per la realizzazione di una strada forestale all'interno dei boschi posti nelle vicinanze dell'impianto.

L'attento monitoraggio del territorio avviato a seguito di tali fatti anche con mezzi aerei, grazie alla collaborazione

tra i carabinieri forestali ed il nucleo elicotteri carabinieri di Volpiano, ha fatto il resto.

Gli approfondimenti successivi, condotti dai militari del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e

forestale di Biella con il supporto operativo di militari provenienti da altri reparti della Provincia di Biella e

Vercelli, hanno fatto emergere, una sistematica illecita gestione di ingenti quantitativi di rifiuti, anche pericolosi.

Scoperti anche rifiuti che sarebbero stati da destinare allo smaltimento all'estero, la cui pericolosità è ora sotto la lente di indagine degli investigatori.