Bremer conferma: futuro lontano da Torino

Dopo settimane di silenzio Gleison Bremer è tornato a parlare e ha confermato che il suo futuro sarà lontano dal Torino. "Lo avevo già detto lo scorso anno, sia al tecnico che in società, che avevo intenzione di andare via. Juric mi aveva convinto a restare ma tutti conoscono le mie ambizioni: voglio giocare in Champions League e in Nazionale", ha dichiarato il difensore granata, ospite della trasmissione tv "Resenha ESPN". "Voglio raggiungere un livello molto più alto. E' una questione di tempo, sto valutando diverse proposte: non credo che rimarrò a Torino nella prossima stagione", ha aggiunto Bremer. Sulle sue tracce l'Inter, mentre per i granata resta aperto il problema della sostituzione del difensore.