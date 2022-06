Ciclista ucciso da una voltante, lunedì l'autopsia

Sarà eseguita lunedi l'autopsia sul corpo di Francesco Convertini, il 33enne morto nell'incidente avvenuto la sera di mercoledì 22 giugno al rondò Rivella di Torino. Angelo lavorava come designer e stava per laurearsi in ingegneria.

Dell'incidente restano ancora da chiarire numerosi punti. Ma quel che è certo è che il ragazzo stava attraversando la strada in bici sulle strisce pedonali e ciclabili, non indossava il casco, il semaforo era sul giallo intermittente e l'auto della polizia che lo ha travolto aveva i lampeggianti accesi. Resta da stabilire a che velocità andasse il veciolo, e se aveva o meno la sirena accesa.

Sembrerebbe che Angelo sia morto per il forte urto contro il parabrezza blindato della volante.

L'agente alla guida dell'auto, una Seat Leon, è indagato per omicidio stradale quale atto dovuto.