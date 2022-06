Un toro in fuga nelle campagne di Collegno

Alto, biondo, mezza tonnellata di peso. E' questo l'identikit di Peppino, per gli amici Thor per via dell'indole ribelle, il toro di razza bionda di Aquitania, in fuga dal santuario Vivi gli animali di Collegno.



Peppino era stato salvato da un allevamento da cui era fuggito tempo fa, quindi è pure recidivo. All'epoca aveva vagato libero per la campagna per ben quattro mesi, ma era stato ritrovato e ceduto dal proprietario al santuario. Appena arrivato nella sua nuova casa, forse spaventato dal trasloco, ha saltato la recinzione doppia, alta quasi due metri e si è dato alla macchia del parco Dora di Collegno.



Il comandante dei vigili Giacomo Sturniolo spiega che il parco è stato interdetto e circondato

Il presidente del santuario chiede di non criminalizzare Peppino per il suo comportamento.

Michele Suma, presidente di “Vivi gli animali”, chiede che al toro non sia fatto del male. Invita alla cautela ma anche rassicura il sindaco di Collegno.

Il sindaco di Collegno chiede di evitare di entrare nel parco finché il toro non viene salvato.

C'è da sperare che la latitanza di Peppino duri meno della volta scorsa.

Ecco le prime immagini del toro.