Conto alla rovescia per Di Maria

E' conto alla rovescia per vedere Angel Di Maria in bianconero. Nelle ultime ore c'è stato un forte impulso alla trattativa e le conferme arriverebbero dall'entourage dell'attaccante argentino: "Siamo agli ultimi dettagli, attendiamo l'OK". Per il 34enne sarebbe pronto un contratto annuale da 7 milioni di Euro netti.

I legali del Fideo e della Juve sono al lavoro per definire i bonus e la dirigenza bianconera spera anche nell'opzione che potrebbe far scattare il prolungamento di un anno del contratto.

Intanto il mercato della Juventus prosegue anche sugli altri fronti. Oltre all'arrivo di Di Maria e di Pogba - ormai dati per certi - a parametro zero, in casa bianconera si sta lavorando per concludere positivamente le trattative che garantirebbero il via libera di Niccolò Zaniaolo, dalla Roma e di Filip Kostic dall'Eintracht Francoforte. A breve sono in programma altri incontri. Movimenti anche in difesa, con la possibile uscita verso il Chelsea di De Ligt e l'arrivo di Koulibaly. Nel mirino della Juve c'è pure Andrea Cambiaso del Genoa