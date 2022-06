Convalida del fermo per Luca Orlandi, il reo confesso dell'omicidio di Sale

Convalida del fermo per Luca Orlandi, il giovane di 24 anni accusato di omicidio volontario, incendio e distruzione di cadavere per la morte di Norma Megardi, la professoressa in pensione di Sale, in provincia di Alessandria. Lo ha deciso oggi il gip Stefano Tacchino che ha applicato la misura cautelare.

L'uomo si era presentato il 24 giugno al Comando provinciale dei carabinieri di Alessandria confessando di avere ucciso la donna, proprietaria di terreni agricoli e un capannone che la famiglia Orlandi affittava da tempo.

Secondo la ricostruzione fatta dal 24 enne, con la vittima sarebbe nato l'ennesimo litigio per motivi economici legati a debiti non saldati e alla volontà di Norma Megardi di vendere i terreni. Il 24 enne l'avrebbe investita con la propria utilitaria, quindi avrebbe deciso di sbarazzarsi dell'Opel della donna e del corpo dandoli alle fiamme in una striscia di boscaglia a Isola S.Antonio.

Sono indagati per gli stessi reati, ma a piede libero, anche i genitori di Luca Orlandi. Il padre, un poliziotto, è stato sospeso dal servizio in via cautelativa. Entrambi respingono gli addebiti.