Corridoi europei, l'Ue finanzierà anche la Tav

“Abbiamo selezionato 135 progetti che riceveranno sovvenzioni per un totale di 5,4 miliardi di euro. La maggior parte del denaro, l'80%, andrà alle infrastrutture ferroviarie e per le vie navigabili interne”. Lo ha detto la commissaria europea ai Trasporti, Alina Valean, annunciando, in occasione dell'evento Connecting Europe Days in corso a Lione, i risultati del primo bando nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa 2021-2027, programma pluriennale di finanziamento delle reti infrastrutturali transeuropee. Tra i progetti selezionati anche "le vie di accesso ai tunnel della Torino-Lione".