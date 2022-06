Da stamattina scatta l’obbligo di legge che prevede multe a commercianti e professionisti che rifiutano pagamenti con carte di credito, di debito o prepagate.

Pena 30 euro di ammenda e l’aumento del 4 per cento sulla transazione. Una misura pensata come deterrente, visto che dal 2014 in Italia il Pos è obbligatorio per chiunque abbia a che fare con gli utenti finali, ma che fa discutere fra gli addetti ai lavori.